سي إن إن: مفاوضات جارية للسماح للأمريكيين والمدنيين الفلسطينيين بمغادرة غزة

وكالات/سما/

أفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصادر إسرائيلية بأن مفاوضات جارية للسماح للأمريكيين والمدنيين الفلسطينيين بمغادرة غزة إلى مصر قبل بدء العملية البرية.

أنباء عن محادثات لتأمين خروج الأمريكيين والمدنيين الفلسطينيين من غزة لمصر قبل بدء إسرائيل عملية برية"طوفان الأقصى".. إسرائيل تحشد بمحيط غزة وتوتر في جبهة الشمال والجهود السياسية تتكثف

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وقالت الشبكة إن مسؤولا إسرائيليا كبيرا كشف عن هذه المحادثات للسماح للمدنيين الأمريكيين والفلسطينيين في قطاع غزة بالخروج من القطاع إلى مصر قبل أي غزو بري من قبل القوات الإسرائيلية..

ووفقا للمصدر ذاته فإنه بموجب الاقتراح الذي تجري مناقشته، سيتم السماح لجميع المواطنين الأمريكيين بالمرور عبر معبر رفح الحدودي إذا قدموا جوازات سفرهم الأمريكية، في حين ستقتصر حركة المدنيين الفلسطينيين الآخرين على 2000 شخص يوميا.

وأوضح المصدر على أن هذه الخطوة بانتظار الموافقة النهائية من الجانب المصري، الذي يسيطر على معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر.

وقال المسؤول الإسرائيلي إنه "من مصلحة إسرائيل" أن يغادر أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين غزة.