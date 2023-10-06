  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سي إن إن: مفاوضات جارية للسماح للأمريكيين والمدنيين الفلسطينيين بمغادرة غزة

الأربعاء 11 أكتوبر 2023 09:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
سي إن إن: مفاوضات جارية للسماح للأمريكيين والمدنيين الفلسطينيين بمغادرة غزة



وكالات/سما/

أفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصادر إسرائيلية بأن مفاوضات جارية للسماح للأمريكيين والمدنيين الفلسطينيين بمغادرة غزة إلى مصر قبل بدء العملية البرية.

أنباء عن محادثات لتأمين خروج الأمريكيين والمدنيين الفلسطينيين من غزة لمصر قبل بدء إسرائيل عملية برية"طوفان الأقصى".. إسرائيل تحشد بمحيط غزة وتوتر في جبهة الشمال والجهود السياسية تتكثف
بوتين حول الدعوات للفلسطينيين لمغادرة غزة إلى سيناء: هذه الأرض للفلسطينيين تاريخيا
وقالت الشبكة إن مسؤولا إسرائيليا كبيرا كشف عن هذه المحادثات للسماح للمدنيين الأمريكيين والفلسطينيين في قطاع غزة بالخروج من القطاع إلى مصر قبل أي غزو بري من قبل القوات الإسرائيلية..

ووفقا للمصدر ذاته فإنه بموجب الاقتراح الذي تجري مناقشته، سيتم السماح لجميع المواطنين الأمريكيين بالمرور عبر معبر رفح الحدودي إذا قدموا جوازات سفرهم الأمريكية، في حين ستقتصر حركة المدنيين الفلسطينيين الآخرين على 2000 شخص يوميا.

وأوضح المصدر على أن هذه الخطوة بانتظار الموافقة النهائية من الجانب المصري، الذي يسيطر على معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر.

وقال المسؤول الإسرائيلي إنه "من مصلحة إسرائيل" أن يغادر أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين غزة.

#واشنطن

الأكثر قراءة اليوم

حزب الله ينشر فيديو استهداف ناقلة جند إسرائيلية.. دمّرت بالكامل

طوفان بشري مهيب في العاصمة الأردنية عمان نصرة لغزة (فيديو)

نتنياهو يدعو غانتس للاجتماع... حكومة طوارئ إسرائيلية الليلة؟

العراق: كتائب "حزب الله" تهدد باستهداف القواعد الأمريكية إذا ما تدخلت واشنطن في حرب غزة

انقطاع الكهرباء بشكل كامل عن قطاع غزة

نتنياهو وغانتس يعلنان عن تشكيل حكومة طوارئ وكابينيت حرب

كوريا الجنوبية تخشى هجوماً مفاجئاً من جارتها الشمالية على طريقة حماس

الأخبار الرئيسية

photo_2023-10-11_16-37-30

طائرات مسيرة من لبنان تجاه الأراضي المحتلة.. والقسام يقصف حيفا بصاروخ "R160‎"

136

مفاوضات مصرية أميركية لإيصال مساعدات إلى غزة

gaz-1-730x438

الاحتلال يواصل مجازره في قطاع غزة لليوم الخامس وعدد الشهداء يرتفع إلى 1100

photo_2023-10-06_09-29-39

القسام تعلن استبدال مقاتليها في عدة محاور وخوض اشتباكات عنيفة بغلاف غزة

انقطاع الكهرباء بشكل كامل عن قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية