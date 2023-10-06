طائرات مسيرة من لبنان تجاه الأراضي المحتلة.. والقسام يقصف حيفا بصاروخ "R160‎"

القدس المحتلة/سما/

دخلت طائرات مسيرة من جنوب لبنان باتجاه منطقة الجليل الأعلى في الأراضي المحتلة، ودوت صفارات الإنذار في كل مدن الشمال.

وقال رئيس مجلس الجليل الأعلى إن الطائرات تحمل أشخاصا على متنها.

على جانب آخر، أعلنت كتائب القسام قصف مدينة حيفا في الداخل المحتلة بصاروخ من طراز "R160‎".

وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن أعمال بحث جوية عن طائرات مسيرة اخترقت الحدود من لبنان نحو شمال فلسطين.

-المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي:

متابعة للتقارير التي تفيد باختراق المجال الجوي من الأراضي اللبنانية، لم يتم حتى الآن اكتشاف أي سقوط ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات - تقوم قوات الجيش الإسرائيلي بتمشيط المنطقة من الأرض ومن الجو - بالإضافة إلى ذلك، وفي أعقاب التقرير عن تفعيل الإنذار في منطقة شاطئ الكرمل، تم رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة. لم يتم إطلاق أي صواريخ اعتراضية

- مصادر عبرية: ١٥ طائرة شراعية من لبنان تسللت بإتجاه الجليل والخشية من وصول مقاتلين للمستوطنات.

-وسائل إعلام إسرائيلية: أكثر من مليون إسرائيلي في الشمال موجودون الآن في الملاجئ والأماكن الآمنة.

معاريف: الشمال بأكمله والجولان تحت الإنذارات بسبب تسلل طائرات مسيرة وحوامات

-يوسي ميلمان:

في الجيش الإسرائيلي يقدرون بأن سربا من الطائرات المسيرة اخترق منطقة الجليل، لكن لا توجد تقارير عن وقوع إصابات أو خسائر في الممتلكات، ولكن يجب الحذر لاحتمال تسلل طائرات شراعية مظلية.

صفحة أرئيل كاهانا العبرية: كل الدلائل تشير إلى أن جبهة شمالية لبنان قد فتحت.

رئيس وزراء الاحتلال يجري جلسة تقييمٍ للأوضاع الأمنية في مقر هيئة الأركان بتل أبيب، بعد تفعيل صافرات الإنذار في كل فلسطين المحتلة، وإطلاق صاروخ على حيفا وشكوك بتسلل عشرات الطائرات من لبنان.

السفارة الأمريكية في لبنان تطالب الأمريكيين بالحذر، وتجنّب السفر إلى المناطق الحدودية في الجنوب.

رئيسة بلدية حيفا: منذ 5 أيام ونحن منشغلون في إعداد الملاجئ.

الجبهة الداخلية الإسرائيلية :

-في أعقاب هجوم واسع النطاق، سكان الجليل الأعلى والأوسط والأسفل وخط المواجهة وحيفا والجولان الدخول للملاجئ - وأخذ معهم مياه وغذاء وأدوية وبطانيات..

-مسئول شعبة الإستخبارات الأسبق عاموس يدلين: حزب الله يبعث بإشارات بأنه لن يترك حماس وحدها.

-مقاتلات إسرائيلية تحلق في أجواء مزارع شبعا والقطاع الشرقي من جنوب لبنان.

-مستشفى رمبام في حيفا يعلن بدء العمل في إطار حالة الطوارئ.

-قائد شرطة الاحتلال في طريقه إلى مقر قيادة الشرطة بالقدس؛ للتعامل مع الأحداث التي تجري في عدة مناطق تزامناً.

-نوعم أمير-ماكور ريشون:

خشية من تسلل مسلحين إلى منطقة "معلوت ترشيخا"، وتعليمات للسكان بالدخول إلى المناطق المحمية. قرية ترشيحا قرب الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة.

-القناة ١٢: الطائرات المسيرة التي تسللت ليست شراعية ولا تحمل مقاتلين.

-نائب رئيس الأركان سابقاً دان هارئيل: سرب المحلّقات في الشمال هو تحذير من حزب الله لإسرائيل.

-مراسل قناة المنار اللبنانية:

العدو الإسرائيلي يطلق قذائف ضوئية في أجواء مستعمرتي "المطلة" وكفر جلعاد" في القطاع الشرقي، بالتزامن مع دوي صفارات الإنذار التي توقفت الآن.