اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في "زيكيم"

القدس المحتلة/سما/

أفادت تقارير إسرائيلية بأن اشتباكات وقعت بين جنود الاحتلال ومقاومين عند شاطئ "زيكيم" في "غلاف غزة" سبقها إطلاق صافرات الإنذار في المنطقة ومطالبة السكان بالتزام منازلهم، فيما لم تورد أية تفاصيل أخرى

وأصابت قذيفة أطلقت من قطاع غزة مبنى مستشفى "برزيلاي" في عسقلان بشكل مباشر، وذلك بعد رشقة صاروخية أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية.

واستهدف الاحتلال بطائراته المروحية 3 مقاومين تسللوا من قطاع غزة المحاصر إلى منطقة "زيكيم"، حيث يوجد قاعدة عسكرية لجيش الاحتلال. وتقارير إسرائيلية عن استشهادهم.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الأربعاء، قصف مطار بن غوريون في تل أبيب برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين.

كما أعلنت كتائب القسام أنها قصفت "تحشدا لقوات العدو في منطقة زيكيم".

وأعلنت سرايا القدس توجيهها، ضربات صاروخية مكثفة تجاه تل أبيب وأسدود وعسقلان والمدن والمستوطنات في غلاف غزة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بوصول 6 مستوطنين إلى مستشفى برزيلاي جراء القصف من غزة على عسقلان