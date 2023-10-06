"إسرائيل": التعليم عن بعد ابتداء من الأحد المقبل

القدس المحتلة/سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، أن الوزير يوآف كيش، قرر في ختام تقييم للوضع أنه بدءا من يوم الأحد المقبل، ستنتقل كافة الأطر التعليمية، "المدارس وروضات الأطفال"، إلى "نظام تعليم منتظم ومتواصل، بواسطة دروس ملائمة لإمكانية التعليم عن بعد وكذلك لإمكانية التعليم الفعلي في المدارس".

وأضاف الوزارة في بيان أن التعليم سيركز أولا على "جوانب عاطفية واجتماعية من أجل تعزيز المناعة"، وعلى "تعليم ملائم للوضع"، إثر الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

واعتبرت الوزارة في بيانها أن "العودة إلى روتين التعليم في حالة الطوارئ ضرورية من أجل تعزيز المناعة القومية، وذات فائدة لجمهور الطلاب، الذين يحتاجون إلى إطار تعليمي".