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حزب الله: نعتبر الولايات المتحدة شريكا كاملا بالعدوان الإسرائيلي

الأربعاء 11 أكتوبر 2023 04:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله: نعتبر الولايات المتحدة شريكا كاملا بالعدوان الإسرائيلي



بيروت/سماغ/

قال حزب الله اللبناني في بيان الأربعاء، إنه يعتبر الولايات المتحدة شريكا كاملا بالعدوان الإسرائيلي، معتبرا أن إرسال حاملات الطائرات إلى المنطقة يكشف ضعف الآلة العسكرية الإسرائيلية.


وجاء في البيان الصادر عن حزب الله: "لم نفاجأ على الإطلاق بالمواقف السياسية والإجراءات الميدانية التي اتخذتها الإدارة الأمريكية لا سيما تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة في الوقوف السافر وإعلان الدعم المفتوح لآلة القتل والعدوان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، فهذا هو الجوهر الحقيقي للسياسة الأمريكية الكاملة في دعمها المتواصل للعدوان والإرهاب منذ نشأة هذا الكيان الغاصب المحتل."

وأضاف: "إننا نعتبر الولايات المتحدة شريكا كاملا في العدوان الصهيوني ونحملها المسؤولية التامة عن القتل والإجرام والحصار وتدمير المنازل والبيوت والمجازر المروعة بحق المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ.


إننا نطالب جماهر أمتنا العربية والإسلامية التي تعرف الحقيقة البشعة لأمريكا وعدوانها على شعوب أمتنا في العراق وسوريا وأفغانستان أن تدين التدخل الامريكي وشركائه الدوليين والإقليميين وفضح هذا التدخل على كافة المستويات السياسية والشعبية والإعلامية والقانونية وفي شتى المحافل والتجمعات الإقليمية والدولية".
واعتبر الحزب أن "إرسال حاملات الطائرات إلى المنطقة بهدف رفع معنويات العدو وجنوده المحبطين تكشف عن ضعف الآلة العسكرية الصهيونية رغم ما ترتكبه من جرائم ومجازر، وبالتالي حاجتها إلى الدعم الخارجي المتواصل لمد هذا الكيان الغاصب المؤقت بأسباب الحياة، ولذلك نؤكد أن هذه الخطوة لن تخيف شعوب أمتنا ولا فصائل المقاومة المستعدة للمواجهة حتى تحقيق النصر النهائي والتحرير الكامل"

#حزب الله

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