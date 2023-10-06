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وكالة "الأونروا" تعلن استشهاد 9 من موظفي الأمم المتحدة في قطاع غزة

الأربعاء 11 أكتوبر 2023 03:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكالة "الأونروا" تعلن استشهاد 9 من موظفي الأمم المتحدة في قطاع غزة



غزة/سمنا/

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لتشغيل وإغاثة لاجئي فلسطين "الأونروا"، اليوم الأربعاء، استشهاد 9 من موظفي الأمم المتحدة بالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت "الأونروا" إن عدد الشهداء من موظفيها في غزة ارتفاع إلى 9 أشخاص جراء القصف الجوي.

وشددت جولييت توما مديرة الإعلام والتواصل بالوكالة على الأهمية القصوى لحماية جميع المدنيين في جميع الأوقات، بما في ذلك أثناء الصراعات بموجب قانون الحرب، مبينة أن الوكالة اضطرت إلى إغلاق مراكز توزيع الأغذية التابعة لها، والبالغ عددها 14 مركزا، وخفض عملياتها بسبب الوضع الحالي. 

وأعربت عن قلقها من نفاد الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الوقود، في الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أكثر من 400 فلسطيني قتلوا في غزة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مقارنة بأكثر من 200 خلال اليومين السابقين منذ بدء الأعمال العدائية.

ووفق آخر تحديث لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين 1055 والجرحى نحو 5184.

#غزة

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