تطورات غزة على الساحة الدولية

غزة/سما/

تتواصل التحركات على الساحة الدولية في محاولة لاحتواء الأزمة الناجمة عن العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الخامس على قطاع غزة المحاصر، دون وجود أية بوادر لحلول أو تهدئة قريبة.

وتتركز التحركات في الغالب على جهود إنسانية، ومنع تمدد المواجهة إلى حرب إقليمية واسعة، فيما يرزح القطاع تحت غارات وحشية مستمرة يشنها طيران الاحتلال على مناطق مكتظة بالمدنيين.



البيت الأبيض: نتحدث مع إسرائيل بشأن ممر آمن لمدنيي غزة

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تتحدث مع مسؤولين إسرائيليين وغيرهم بشأن فكرة توفير ممر آمن للمدنيين في غزة بعد الضربات الجوية الإسرائيلية.

وقال سوليفان في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض: "نركز على هذه المسألة، وهناك مشاورات جارية".

وقال سوليفان عن الولايات المتحدة وإسرائيل، حين سئل عن الضحايا المدنيين في غزة في المؤتمر الصحافي، أمس الثلاثاء: "نحن لا نستهدف المدنيين عمداً".

وأضاف: "نعمل على التأكد من أن عملياتنا العسكرية تجري بما يتفق مع سيادة القانون وقانون الحرب".



بلينكن يزور إسرائيل والأردن في ظل التصعيد

يزور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأردن وإسرائيل خلال جولة شرق أوسطية تبدأ الأربعاء وتنتهي الجمعة، وفق ما أعلنت وزارته الثلاثاء.

وأعلنت الوزارة بداية أنّ بلينكن سيتوجّه الخميس إلى إسرائيل في "زيارة تضامنية"، قبل أن تشير إلى أنّ الجولة ستشمل أيضاً الأردن.



مسؤولة أممية: نحو 200 ألف فلسطيني هُجِّروا داخل قطاع غزة

قالت منسقة الشؤون الإنسانية في الأراض الفلسطينية المحتلة، لين هاستنغييز إن ما لا يقل عن 200 ألف فلسطيني هُجِّروا داخل غزة من أصل 2.2 مليون نسمة بعدما دُمرت منازلهم بفعل الغارات الجوية الإسرائيلية.

وجاء في بيان صادر عن مكتبها أن أغلب الفارين "يتوجهون للحصول على مأوى في مدارس الأونروا، التي لحقت الأضرار باثنتين منها على الأقل بسبب الغارات الجوية في المنطقة".

وأشارت إلى أن السلطات الإسرائيلية "قطعت إمدادات المياه التي تزودها لغزة، فتقلصت بالتالي الكميات المتاحة من مياه الشرب التي تُعَدّ شحيحة في الأصل. وبحكم الحصار التام الذي أصدرت الحكومة الإسرائيلية الأمر بفرضه على غزة، قُطعت إمدادات الكهرباء والغذاء والوقود كذلك، وهو ما يفاقم حتماً الوضع الإنساني المتردي أصلاً".

وقالت: "مُنع وصول العاملين في المجال الإنساني والإمدادات الإنسانية إلى غزة، وتحدّ كثافة الأعمال القتالية من قدرة هؤلاء الموظفين على تقديم المعونات. ومع استمرار الأوضاع الأمنية والإنسانية في التصاعد، يتعين على جميع الأطراف أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".



الأمم المتحدة تجدد المطالبة بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

شدد نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، على ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقال المتحدث في تصريحات خلال المؤتمر الصحافي اليومي في مقر الأمم المتحدة، في نيويورك، رداً على أسئلة عن استهداف الاحتلال معبر رفح بين مصر والقطاع: "نحن على علم بهذه التقارير، وما نريد رؤيته هو توصيل المساعدات الإنسانية".

وأضاف بشأن الحصار الشامل الذي تفرضه إسرائيل على القطاع: "لقد أوضح المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر ترك، أن فرض الحصار يعرض حياة المدنيين للخطر من خلال حرمانهم السلع الأساسية لبقائهم على قيد الحياة، وأنه محظور بموجب القانون الإنساني الدولي".