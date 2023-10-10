مشعل يدعو العرب إلى نفير عام الجمعة.. وجه رسالة لعشائر الأردن (فيديو)

غزة/سما/

وجه رئيس حركة "حماس" في الخارج خالد مشعل، الثلاثاء، جميع العرب والمسلمين إلى اعتبار يوم الجمعة المقبل، يوم نفير من أجل فلسطين، تزامنا مع عملية "طوفان الأقصى"، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف مشعل في كلمة مرئية أنه يدعو إلى "الخروج يوم الجمعة القادم، في الميادين والساحات والشوارع، وعلى مدى الجاليات في كل مكان".

وتابع "أخاطب دول الطوق، الأردن، سوريا، لبنان، مصر، كل أبنائها وبناتها رسميا وشعبيا، واجبكم أكبر، لأنكم الأقرب إلى فلسطين، وأنتم في ظلال هذه القداسة التي بؤرتها القدس والأقصى".

وخصص مشعل جزءا من حديثه إلى العشائر الأردنية، قائلا "يا عشائر الأردن، يا أبناء الأردن، يا إخواني وأخواتي في الأردن أرض الحشد والرباط، الذي يتعرض لهذه المؤامرة لشطبه، وأهل فلسطين هم الذين بصمودهم يحمون الأردن، هبوا لنصرة أهل فلسطين فالحدود قريبة منكم".

وتابع "نريد أن يكون يوم الجمعة، جمعة طوفان الأقصى، كي نرد على الصهاينة وقادتهم المجرمين و غلاتهم، و للأمريكان الذين هبوا لنجدتها".