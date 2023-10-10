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ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 1200

الأربعاء 11 أكتوبر 2023 01:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 1200



القدس المحتلة/سما/

أعلنت وسائل إعلام عبرية، فجر اليوم، عن ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 1200 قتيل منذ بداية عملية طوفان الأقصى.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 1200، والجرحى إلى 2900.

وفي وقت سابق أشارت تقديرات المسؤولين الإسرائيليين، إلى مقتل 1200 إسرائيلي في عملية طوفان الأقصى

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية،  مساء الثلاثاء أن أحدث تقديرات المسؤولين الإسرائيليين تشير إلى أن أكثر من 200 إسرائيلي قد يكونون محتجزين في قطاع غزة.

وفجر السبت، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

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