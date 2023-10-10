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حزب الله ينشر فيديو استهداف ناقلة جند إسرائيلية.. دمّرت بالكامل

الأربعاء 11 أكتوبر 2023 01:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله ينشر فيديو استهداف ناقلة جند إسرائيلية.. دمّرت بالكامل



بيروت/سما/

نشر حزب الله اللبناني، الثلاثاء، فيديو يوثق لحظة استهداف ناقلة جند إسرائيلية قرب بلدة صلحا على الحدود مع فلسطين المحتلة.

ويظهر الفيديو استهداف ناقلة الجند بصاروخين موجهين، ما أدى إلى احتراقها وتدميرها بالكامل، دون الكشف عما إذا كان بداخلها جنود.

وذكر الحزب في فيديو بثه "الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية"، أن ناقلة الجند الإسرائيلية من نوع زيلدا، استهدفت تحديدا عند موقع ‏الصدح غرب بلدة صلحا.

وكان حزب الله دخل على خط المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي بقصف متبادل في مزارع شبعا ونقاط مختلفة.


ونعى الحزب عددا من عناصره استشهدوا خلال القصف المتبادل مع الاحتلال الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين، تزامنا مع عملية "طوفان الأقصى" التي تنفذها كتائب "القسام" في الداخل الإسرائيلي.

#حزب الله

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