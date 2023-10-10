  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رعب المقاومة.. إصابات بإطلاق نار متبادل بين قوات الاحتلال في إسدود (فيديو)

الأربعاء 11 أكتوبر 2023 01:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رعب المقاومة.. إصابات بإطلاق نار متبادل بين قوات الاحتلال في إسدود (فيديو)



القدس المحتلة/سما/

أُصيب عدد من قوات أمن الاحتلال،  بإطلاق نار متبادَل بين قوات إسرائيلية في أسدود، لاشتباه كل طرف بأن المجموعة الأخرى عبارة عن مقاومين قد نجحوا في الوصول إلى المدينة.

وتوجّه المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي إلى مكان تبادُل إطلاق النار.

 

والأحد أصيب 4 جنود إسرائيليين قرب الحدود اللبنانية جراء تعرضهم لنيران صديقة إثر محاولتهم تجاوز حاجز عسكري في المنطقة.


وأفاد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي بأن قوات في الجيش الإسرائيلي كانت تقوم بأنشطة بالقرب من موشاف شتولا، المتاخم للمناطق الحدودية جنوبي لبنان، ورصدت "مركبة مجهولة".

وأضاف أن "المركبة وصلت مسرعة إلى حاجز عسكري أقيم في الموقع، وحاولوا تجاوز الحاجز، وردا على ذلك أطلقت القوة النار على المركبة وتبين فيما بعد أنها آلية عسكرية".

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي إنه نتيجة إطلاق النار "أصيب أربعة جنود، أحدهم بجروح متوسطة والباقون بجروح طفيفة، وتم نقل الجرحى لتلقي العلاج الطبي".

وأشارت وسائل الإعلام تلك إلى وجود فوضى وتخبط في منطقة غلاف غزة، حيث تزداد هناك الإصابة والقتل الخطأ، وذلك مع رفض المستوطنين التوقف لجيشهم ظنا منهم أنهم عناصر حماس متنكرين بزي الجيش الإسرائيلي حيث يرد الأخير عبر إطلاق النار عندما يرفض المستوطنون الأوامر بالتوقف لاعتقاد المستوطنين أنهم فلسطينيون.

#طوفان الأقصى

الأكثر قراءة اليوم

تحركات مصرية وأردنية نحو غزة بقرار من السيسي والعاهل الأردني

"فعلا إنها شبيهة جدا".. نجل ترامب يلاحظ تفاصيل غريبة في فيديو لفلسطينيين

استشهاد اثنين من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس

حماس ترد على تصريحات غالانت عن "الحيوانات البشرية"

"القسام" ينذر مستوطني عسقلان بالنزوح منها قبل الخامسة مساء

جيش الاحتلال يعلن مقتل أحد نواب قادته العسكريين على الحدود اللبنانية.. والجهاد تتبنى

طليب وبوش تطالبان بوقف المساعدات الأمريكية العسكرية لـ"إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

3-54-730x438

الاحتلال يواصل غاراته العنيفة على غزة.. أعداد كبيرة من المواطنين لا تزال تحت الأنقاض (شاهد)

20231010100613afpp-afp_33xu9an.h-730x438

استشهاد 5 مقاومين في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في عسقلان و"إيرز"

reuters_com_2023_newsml_RC2VP3AFSF0U

حماس تستنكر تصريحات بايدن "التحريضية".. ماذا قال؟

إطلاق قذائف صاروخية من سوريا على "إسرائيل"

photo_2023-10-10_17-53-45

غالانت يهدد بالهجوم الكامل على قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية