رعب المقاومة.. إصابات بإطلاق نار متبادل بين قوات الاحتلال في إسدود (فيديو)

القدس المحتلة/سما/

أُصيب عدد من قوات أمن الاحتلال، بإطلاق نار متبادَل بين قوات إسرائيلية في أسدود، لاشتباه كل طرف بأن المجموعة الأخرى عبارة عن مقاومين قد نجحوا في الوصول إلى المدينة.

وتوجّه المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي إلى مكان تبادُل إطلاق النار.