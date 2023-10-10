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جيش الاحتلال يعلن وصول أول طائرة تحمل ذخيرة أمريكية متطورة

الأربعاء 11 أكتوبر 2023 12:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يعلن وصول أول طائرة تحمل ذخيرة أمريكية متطورة



القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي،  فجر يوم الأربعاء وصول أول طائرة تحمل ذخيرة أمريكية متطورة.

وقال الجيش "هبطت في قاعدة نفاتيم الجوية الليلة طائرة محملة بذخيرة أمريكية حديثة ومتطورة حيث تخصص هذه الذخيرة لتمكين جيش الدفاع من توجيه ضربات ملموسة والاستعداد لسيناريوهات أخرى".

وأضاف في بيان: "نشكر الدعم الأمريكي لإسرائيل عامة ولجيش الدفاع خاصة في هذه الفترة المعقدة".

واختتم الجيش بيانه بالقول: "يعلم أعداؤنا المشتركون أن التعاون بين جيشينا أقوى من أي وقت مضى ويعد جزءا مركزيا لضمان الأمن والاستقرار الإقليمي".

#الجيش الاسرائيلي #طوفان الاقصى

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