4 شهداء برصاص الاحتلال في القدس وجنين

القدس/جنين/سما

استشهد 4 شبان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت في القدس المحتلة وشمال جنين.

وأفاد مصادر محلية عن مصادر محلية بأن شابين استشهدا برصاص شرطة الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في حي عين اللوزة في بلدة سلوان، وهما: عبد الرحمن فرج، وعلي "عبيسان" العباسي.

وأشار إلى أن شرطة الاحتلال أطلقت الرصاص بصورة مباشرة على الشابين وأصابتهما وتركتهما ينزفان دون السماح بإسعافهما، إلى أن ارتقيا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي حي رأس العامود، وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

وفي بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحامها البلدة، واستهدافها للمواطنين بالرصاص وقنابل الغاز السام، ونصب الحواجز العسكرية.

وفي جنين، استشهد شابان وأصيب آخران برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت عند حاجز الجلمة العسكري.

وأفاد شهود عيان باستشهاد الشابين محمود محمد محمود سباعنة (21 عاما)، وأحمد محمد مصطفى سباعنة (25 عاما) من بلدة قباطية جنوب جنين، وإصابة شابين آخرين برصاص الاحتلال الحي على حاجز الجلمة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع ثلاث إصابات بالرصاص الحي على حاجز الجلمة، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

وأعلنت وزارة الصحة، وصول شهيد وإصابتين بحالة حرجة وإصابة بحالة متوسطة، إلى مستشفى ابن سينا في جنين.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة استشهاد شاب آخر متأثرا بإصابته الحرجة.

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