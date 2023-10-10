طوفان بشري مهيب في العاصمة الأردنية عمان نصرة لغزة (فيديو)

عمان/سما/

انطلقت من قلب العاصمة الأردنية عمّان، مساء الثلاثاء مسيرة مهيبة لدعم فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة وعملية “طوفان الأقصى”، وإسنادًا لقطاع غزة ضد العدوان الإسرائيلي.

ورفع المشاركون في المسيرة، التي انطلقت من أمام المسجد الحسيني، العلم الفلسطيني، ورددوا هتافات لدعم المقاومة الفلسطينية.

وشارك آلاف الأردنيين في المسيرة ووقفات تضامنية وأخرى احتجاجية، في منطقة وسط البلد في العاصمة عمان، في رابع أيام عملية طوفان الأقصى، التي أطلقتها كتائب القسام، وطالبوا بفتح الحدود إلى فلسطين.

كما طالب مشاركون في وقفة احتجاجية أخرى أمام مسجد الكالوتي بالقرب من سفارة الاحتلال في العاصمة عمان، مساء الثلاثاء، بتحرك جاد من الدول العربية والإسلامية، لوقف انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

وبالتزامن أيضا، خرجت مسيرات ووقفات تضامنية في مخيم البقعة بمحافظة البلقاء، وأخرى في وسط محافظة إربد، شمالي البلاد، كما تم الإعلان عن مسيرة “مليونية المقاومة” يوم الجمعة المقبل أمام ساحة أمانة عمان الكبرى وسط العاصمة.