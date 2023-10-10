  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طوفان بشري مهيب في العاصمة الأردنية عمان نصرة لغزة (فيديو)

الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 11:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
طوفان بشري مهيب في العاصمة الأردنية عمان نصرة لغزة (فيديو)



عمان/سما/

 انطلقت من قلب العاصمة الأردنية عمّان، مساء الثلاثاء مسيرة مهيبة لدعم فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة وعملية “طوفان الأقصى”، وإسنادًا لقطاع غزة ضد العدوان الإسرائيلي.

ورفع المشاركون في المسيرة، التي انطلقت من أمام المسجد الحسيني، العلم الفلسطيني، ورددوا هتافات لدعم المقاومة الفلسطينية.

 وشارك آلاف الأردنيين في المسيرة ووقفات تضامنية وأخرى احتجاجية، في منطقة وسط البلد في العاصمة عمان، في رابع أيام عملية طوفان الأقصى، التي أطلقتها كتائب القسام، وطالبوا بفتح الحدود إلى فلسطين.

 

 

 

 

كما طالب مشاركون في وقفة احتجاجية أخرى أمام مسجد الكالوتي بالقرب من سفارة الاحتلال في العاصمة عمان، مساء الثلاثاء، بتحرك جاد من الدول العربية والإسلامية، لوقف انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

 

وبالتزامن أيضا، خرجت مسيرات ووقفات تضامنية في مخيم البقعة بمحافظة البلقاء، وأخرى في وسط محافظة إربد، شمالي البلاد، كما تم الإعلان عن مسيرة “مليونية المقاومة” يوم الجمعة المقبل أمام ساحة أمانة عمان الكبرى وسط العاصمة.

 

#عمان

الأكثر قراءة اليوم

تحركات مصرية وأردنية نحو غزة بقرار من السيسي والعاهل الأردني

"فعلا إنها شبيهة جدا".. نجل ترامب يلاحظ تفاصيل غريبة في فيديو لفلسطينيين

استشهاد اثنين من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس

حماس ترد على تصريحات غالانت عن "الحيوانات البشرية"

"القسام" ينذر مستوطني عسقلان بالنزوح منها قبل الخامسة مساء

جيش الاحتلال يعلن مقتل أحد نواب قادته العسكريين على الحدود اللبنانية.. والجهاد تتبنى

طليب وبوش تطالبان بوقف المساعدات الأمريكية العسكرية لـ"إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

reuters_com_2023_newsml_RC2VP3AFSF0U

حماس تستنكر تصريحات بايدن "التحريضية".. ماذا قال؟

إطلاق قذائف صاروخية من سوريا على "إسرائيل"

سرايا القدس تقصف تل أبيب وعسقلان وسديروت برشقات صاروخية كبيرة

photo_2023-10-10_17-53-45

غالانت يهدد بالهجوم الكامل على قطاع غزة

2023-10-10_13-48-58_310625

صورة: مقتل جنديَين إسرائيليين آخرَين في عملية سرايا القدس على الحدود اللبنانية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية