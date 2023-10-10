كتائب القسام تعلن مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه الجليل الغربي

بيروت/سما/

قالت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس في بيان مساء يوم الثلاثاء، إنها استهدفت مستوطنات الجليل الغربي بقصف صاروخي مركز من جنوب لبنان.

وأفادت الكتائب في بيانها "اتكالا منا على الله، وقياما بالواجب في معركة طوفان الأقصى وانتصارا للقدس والمسجد الأقصى المبارك وكوننا جزء لا يتجزء في المعركة مع شعبنا في فلسطين وخاصة شعبنا في غزة العزة ومقاومتها العظيمة، خطونا خطوة على طريق التحرير والعودة بقصف صاروخي مركز على مغتصبات الجليل الغربي من جنوب لبنان".

وأضافت "سيتواصل عملنا المقاوم حتى اندحار الاحتلال والعدوان وتحقيق أهداف شعبنا في الحرية والتحرير وتطهير الأقصى المبارك واستعادة القدس والمقدسات وتحقيق حقنا في العودة والإفراج عن أسرانا البواسل وكسر الحصار عن غزة".

وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم رصد إطلاق 15 صاروخا من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي المحتلة شمال فلسطين المحتلة.