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"إسرائيل" تستخدم الفوسفور الأبيض المحرم دوليا ضد الفلسطينيين في غزة (فيديو)

الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 09:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تستخدم الفوسفور الأبيض المحرم دوليا ضد الفلسطينيين في غزة (فيديو)



غزة/سما/

 قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الثلاثاء، إن إسرائيل “استخدمت الفوسفور الأبيض في قصف مناطق مكتظة بالسكان داخل قطاع غزة”.

وقالت الوزارة عبر منصة “إكس” مرفقة بمقطع فيديو: إن “الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الفوسفور الأبيض المحرم دوليا ضد الفلسطينيين، في منطقة الكرامة شمال غزة”.

 

من جهته، نشر مؤسس ومدير المرصد الأوروبي لحقوق الإنسان رامي عبده، عبر منصة “إكس”، مقطع فيديو لما قاله إنه استخدام الفوسفور، وكتب “القوات العسكرية الإسرائيلية تستخدم أسلحة الفوسفور الأبيض السام على المناطق المكتظة بالسكان شمال غرب مدينة غزة”.

 

وفي تقارير سابقة، ذكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن إسرائيل استخدمت الفوسفور الأبيض في عدة حروب وخاصة في قطاع غزة.

ووفق المنظمة، فإن “الفوسفور الأبيض مادة كيميائية يتم نشرها بواسطة قذائف المدفعية والقنابل والصواريخ وقذائف الهاون، وتُستخدم بالأساس في التمويه على العمليات العسكرية البرية”.

وأضافت أن “استخدامه في المناطق المفتوحة مسموح به بموجب القانون الدولي، لكن الفوسفور الأبيض المتفجر جوا فوق مناطق مأهولة، هو غير قانوني بما أنه يعرض المدنيين لمخاطر”.

#غزة

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