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أردوغان: حماس ليست المسؤول الوحيد عما يحدث

الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 08:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان: حماس ليست المسؤول الوحيد عما يحدث



أنقرة/سما/

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن النظر إلى حركة حماس على أنها المسؤول الوحيد عمّا يحدث، هي مقاربة غير صحيحة.


وقال أردوغان: "النظر إلى أن المسؤول عمّا يحدث الآن هي حركة حماس فقط، هي مقاربة غير صحيحة، ما يحدث الآن هو نتيجة لسنوات طويلة من عدم تحقيق العدل".

وتابع: "إسرائيل أعلنت قطع الماء عن قطاع غزة، حتى في ظروف الحرب لا يحقّ لها قطع الماء عن غزة، الولايات المتحدة أعلنت أنها أرسلت حاملة طائرات إلى إسرائيل، نحن نسأل لماذا ترسل أمريكا هذه الحاملة إلى إسرائيل؟ ماذا ستفعل هذه الحاملة؟ أنا أقول لكم إنها ستبدأ بضرب غزة وتنفّذ مجازر في غزة".

وختم أردوغان: "أنا الآن أسأل ماذا تفعل القواعد الأمريكية في سوريا؟ ما هو هدفها؟ هناك 23 قاعدة أمريكية في سوريا، وتسقط مسيرة تركية، أليست تركيا حليفة لأمريكا في حلف الناتو؟ متى يدركون نحن حلفاء، ومتى يدركون أن أمريكا تدعم المنظمات الإرهابية وتدرّبها وتدعهما بالمال والسلاح لتنفيذ هجمات في سوريا وفي دول المنطقة وهنا وهناك".

#اردوغان

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