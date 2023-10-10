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فيديو يرصد حالة الهلع والخوف بعد الضربات الإسرائيلية لمعبر رفح

الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 08:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو يرصد حالة الهلع والخوف بعد الضربات الإسرائيلية لمعبر رفح



غزة/سما/

تشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يرصد لحظات الرعب والخوف بعد ضربات إسرائيلية لمعبر رفح على الحدود المصرية.


وأكدت مصادر إعلامية أن مصر قررت إغلاق معبر "رفح" حتى إشعار آخر، بعد قصف الطيران الإسرائيلي للمعبر.

ووفقا للمصادر تراجعت شاحنات الوقود التي كانت من المقرر أن تتجه إلى غزة، والشاحنات الأخرى المحملة بالمساعدات للجانب الفلسطيني.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد أفادت بأن تل أبيب وجهت تحذيرا إلى السلطات المصرية بأنه إذا أدخلت إمدادات إغاثية إلى قطاع غزة فسيتم قصف الشاحنات.

وقالت القناة إن "إسرائيل وجهت رسالة إلى مصر اليوم الثلاثاء، مفادها أنها إذا نقلت شاحنات الوقود إلى قطاع غزة فسوف تقصفها"، وذلك بعد أن تم قطع الكهرباء والغذاء والوقود والمياه عن القطاع.

وأعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية أن الطائرات الإسرائيلية قامت بقصف بوابة معبر رفح بين الجانبين الفلسطيني والمصري مجددا بعد إصلاحها يوم أمس، ما يمنع مغادرة ووصول المسافرين.

#معبر رفح

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