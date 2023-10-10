إعلام إسرائيلي: وصول قوات أمريكية خاصة مختصة بعمليات تحرير رهائن.. البيت الأبيض يعلق

القدس المحتلة/سما/

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول في البنتاغون قوله إن قوات أمريكية خاصة وصلت إلى إسرائيل مختصة بعمليات تحرير رهائن.

وأعلن، منسق الاتصالات الإستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن إرسال قوات أمريكية إلى إسرائيل لن يكون مفيدا في حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال لقناة MSNBC التلفزيونية: "لا توجد خطط لإرسال قوات أمريكية إلى الأرض. لا أعتقد أن ذلك سيكون مفيدا".



وأضاف كيربي أنه من أجل منع تصعيد النزاع وحماية مصالح الأمن القومي الأمريكي، أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بإرسال حاملة الطائرات "جيرالد فورد" إلى شرق البحر الأبيض المتوسط ​​وتعزيز الوحدات الجوية في المنطقة.



وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعطى توجيهات بوقت سابق لأعضاء فريقه بالعمل مع نظرائهم الإسرائيليين على أزمة الرهائن بكل جوانبها، بما في ذلك تشارك معلومات استخبارية ونشر خبراء من كل أقسام الحكومة للتشاور مع نظرائهم الإسرائيليين وتقديم المشورة لهم فيما يتعلق بجهود استعادة الرهائن.

وأعلن في بيان أن 11 مواطنا أمريكيا على الأقل قتلوا في الهجمات التي شنتها كتائب القسام السبت الفائت.

يأتي ذلك في وقت لم يتم الإعلان رسميا، حتى الآن، لا من جهة إسرائيل ولا من جهة حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، عن عدد الأسرى، إلا أن تقديرات إعلامية تشير إلى قرابة 100 أسير.

وكانت كتائب القسام أعلنت أمس مقتل 4 أسرى وآسريهم بغارة جوية إسرائيلية، فيما حذرت من أنها قد تبدأ بإعدام الأسرى بالصوت والصورة كل مرة يتم فيها استهداف المدنيين في قطاع غزة.