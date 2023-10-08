غالانت يهدد بالهجوم الكامل على قطاع غزة

القدس المحتلة/سما/

هدد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤاف غالانت، مساء اليوم، بالهجوم الكامل على قطاع غزة.

وقال غالانت من كيبوتس بئيري لجنوده:" لقد حررت كل القيود، لقد سيطرنا على القطاع ونتجه نحو الهجوم الكامل، حماس أرادت التغيير في غزة، ومن حقكم أن تديروا العجلة عليها.

وأضاف: "من يأتي لقطع الرؤوس وقتل النساء والناجيات من المحرقة سنقضي عليه في ذروة قوتنا وبدون تنازلات، وما رأيناه في المستوطنات كان مجزرة، سنعود إلى هنا في بئيري خلال بضعة أشهر وستكون الأمور مختلفة سنصلح الكيبوتس حتى آخر متر، وما حدث في غزة لن يحدث مرة اخرى".