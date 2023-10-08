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إطلاق 15 صاروخ من لبنان صوب الأراضي المحتلة واستهداف آلية مضادة للدروع

الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 06:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
إطلاق 15 صاروخ من لبنان صوب الأراضي المحتلة واستهداف آلية مضادة للدروع



القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم رصد إطلاق 15 صاروخا من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي المحتلة شمال فلسطين المحتلة.

وادعى جيش الاحتلال أنه ، واعترض 4 عمليّات إطلاق، وسقوط 10 صواريخ في مناطق مفتوحة.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الجيش الإسرائيلي يقصف مناطق مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وبسطرة ووادي خنسا جنوبي لبنان.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قذائف فوسفورية على أطراف بلدتي الماري والمجيدية.

وأعلن جيش الاحتلال استهداف مواقع مراقبة لحزب الله جنوبي لبنان، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "هاجمت دبابات الجيش الإسرائيلي الآن مواقع مراقبة تابعة لحزب الله."

وذكرت وسائل إعلام عبرية أنه تم إطلاق صاروخ مضاد للمدرعات من جنوبي لبنان على ناقلة جند مدرعة في ناحال أفيفيم قرب حدود لبنان وانفجر بالقرب منها، دون وقوع إصابات.

#اسرائيل

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