"سي إن إن" من "كفار عزة": هناك عدد كبير من القتلى الإسرائيليين والأرقام ستزيد

غزة/سما/

قال مراسل قناة سي إن إن الأميركية، اليوم الثلاثاء، أنه بعد السماح لمجموعة من الصحفيين الدخول لكفار عزة " هناك عدد كبير من القتلى والأرقام في "إسرائيل" ستزيد.

وذكرت تقارير إعلامية أنه تم العثور على 40 جثة جديدة لمستوطنين في كفار غزة.

وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى أكثر من 900 والجرحى إلى 2741.

وأفادت السفارة الإسرائيلية في واشنطن بإرتفاع عدد قتلى الاحتلال إلى 1000 قتيل بهجوم حماس وأن العدد غير نهائي.، فيما نقلت وكالة الأسوشتيد برس عن مسؤول عسكري إسرائيلي أن عدد القتلى الإسرائيليين منذ صباح السبت ارتفع إلى 1000 قتيل.

وفي وقت سابق عثرت منظمة إسرائيلية على 100 جثة في تجمع بئيري السكاني قرب الحدود مع قطاع غزة قضوا بنيران مسلحي حماس التي شنت السبت هجوما مباغتا على المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة.

وقال المتطوع والمتحدث باسم منظمة “زاكا” موتي بوكجين “كان هناك عدد كبير، أكثر من 100 جثة”. وأضاف “لقد أطلقوا النار على الجميع”. وهؤلاء القتلى من بين 900 قتيل في الجانب الإسرائيلي قضوا على يد حركة حماس.