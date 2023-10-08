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"جماعة الحوثي" تحذر واشنطن من "رد عسكري" إذا تدخلت في غزة

الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 05:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
"جماعة الحوثي" تحذر واشنطن من "رد عسكري" إذا تدخلت في غزة



صنعاء/سمام

حذرت جماعة "أنصار الله" اليمنية "الحوثي"، الولايات المتحدة الأمريكية من تدخلها في العدوان الذي تشنه دولة الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في تغريدة لعضو المجلس السياسي الأعلى التابع للجماعة، محمد علي الحوثي، على موقع "إكس" الإثنين.

وقال الحوثي : "نحذر  أمريكا بأن تدخلها المباشر للعدوان على الشعب الفلسطيني يعني تحويلها إلى حرب إقليمية".

وقالت الحركة إنه إذا تدخلت أمريكا في غزة فإن الحركة سترد بإطلاق طائرات مسيرة وصواريخ وخيارات حربية أخرى.

وكانت مدن يمنية عدة، قد شهدت مسيرات، داعمة لعملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في مستوطنات غلاف غزة.

ورفع المشاركون أعلام فلسطين وهتفوا في المسيرة بهتافات داعمة للمقاومة الفلسطينية.

وصباح السبت الماضي أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية، عملية عسكرية كبرى استهداف مستوطنات غلاف قطاع غزة المحاصر.

واستهلت فصائل المقاومة، العملية برشقات صاروخية من قطاع غزة، حيث تعرضت منطقتا الجنوب والمركز لصواريخ المقاومة في غزة ووصلت الرشقات الصاروخية نحو تل أبيب والقدس المحتلة، في حين تتصدى القبة الحديدية لبعض الصواريخ وتفشل بالتصدي لبعضها.

#جماعة الحوثي

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