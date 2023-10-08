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التهجير بالتهجير

"القسام" توجه ضربة صاروخية كبيرة صوب عسقلان وتهدد الاحتلال..

الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 05:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القسام" توجه ضربة صاروخية كبيرة صوب عسقلان وتهدد الاحتلال..



غزة/سما/

وجهت كتائب القسام، مساء اليوم، ضربة صاروخية كبيرة بمئات الصواريخ صوب مدينة عسقلان المحتلة.

وقالت الكتائب في بلاغ عسكري: "التهجير بالتهجير.. كتائب القسام توجّه ضربة صاروخية كبيرة بمئات الصواريخ إلى عسقلان المحتلة رداً على تهجير المدنيين.

ووجهت الكتائب رسالة تهديد الى الاحتلال قائلة:" إذا لم يوقف الاحتلال سياسة تهجير المدنيين سنواصل دك مدينة عسقلان حتى تهجيرها، ثم ستنتقل لتهجير مدينة أخرى

وّأفاد شهود عيان بانفجارات قرب طولكرم وفي وادي عارة وباقة الغربية ومناطق أخرى من الداخل المحتل ومحيطها من مدن الضفة الغربية.

وفي وقت سابق، أمهل الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، اليوم الثلاثاء، سكان مدينة عسقلان المحتلة لمغادرتها قبل الساعة الخامسة من مساء اليوم.

وقال أبو عبيدة في تغريدة له : رداً على جريمة تهجير العدو لأهلنا وإجبارهم على النزوح من منازلهم في عدة مناطق من قطاع غزة فإننا نمهل سكان مدينة عسقلان المحتلة لمغادرتها قبل الساعة الخامسة من مساء اليوم، وقد أعذر من  أنذر.."

#غزة

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