  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

مسؤول إسرائيلي: الحكومة ستتعامل مع قضية الاسرى بعد انتهاء الحرب

الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 04:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إسرائيلي: الحكومة ستتعامل مع قضية الاسرى بعد انتهاء الحرب



القدس المحتلة/سما/

نقلت القناة 12 العبرية عن مسؤول إسرائيلي قوله، ان حكومة الاحتلال ستتعامل مع قضية الاسرى الذين سقطوا في قبضة المقاومة الفلسطينية بعد انتهاء الحرب.


وكان الناطق باسم كتائب القسام “أبو عبيدة” قال مساء الاثنين ان الكتائب لن تتفاوض حول الاسرى، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي.


وأكدت مصادر فلسطينية في قطاع غزة وجود اتصالات حول ملف الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، لكنها لم تصل إلى مرحلة الحديث عن مفاوضات.


وحسب المصادر، إن الجانبين، «حماس» وإسرائيل، لم يبديا استعداداً للدخول في مفاوضات، مضيفة: «إسرائيل مصممة على دخول حرب واسعة، وحماس غير مستعدة للتفاوض حول الأسرى في ظل استمرار الهجوم الإسرائيلي.


ووفق المصادر، فقد أبلغت حماس الوسطاء، وتحديداً الوسيطين المصري والقَطري اللذين تواصلا مع قيادة الحركة بخصوص الأسرى، والحفاظ عليهم وإمكانية إطلاق سراح نساء وكبار سن، بأنها تحافظ عليهم جميعاً، لكنهم عرضة للقتل، وأن القصف الإسرائيلي على غزة هو الذي سيقتلهم، أي أن حياتهم مرهونة بالقصف بيد إسرائيل.

#اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

"فعلا إنها شبيهة جدا".. نجل ترامب يلاحظ تفاصيل غريبة في فيديو لفلسطينيين

حماس ترد على تصريحات غالانت عن "الحيوانات البشرية"

جيش الاحتلال يعلن مقتل أحد نواب قادته العسكريين على الحدود اللبنانية.. والجهاد تتبنى

طليب وبوش تطالبان بوقف المساعدات الأمريكية العسكرية لـ"إسرائيل"

نتنياهو لبايدن: لا مفر من دخول بري إلى غزة.. "القسام" : أمر مثير للسخرية

سوناك: نرفض المساواة بين الفلسطينيين والإسرائيليين عند تقييم تصرفاتهما

بيان أمريكي - أوروبي مشترك لدعم "إسرائيل" في جهودها للدفاع عن نفسها

الأخبار الرئيسية

65253a414236040b2429ccb8

تحركات مصرية وأردنية نحو غزة بقرار من السيسي والعاهل الأردني

photo_2023-10-10_13-41-51

استشهاد اثنين من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس

كتائب القسام تقصف مطار بن غوريون و تل أبيب..

"القسام" ينذر مستوطني عسقلان بالنزوح منها قبل الخامسة مساء

652529f1423604038a2ee408

جيش الاحتلال: لا توجد دعوة لتوجه سكان قطاع غزة نحو الأراضي المصرية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية