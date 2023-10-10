مسؤول إسرائيلي: الحكومة ستتعامل مع قضية الاسرى بعد انتهاء الحرب

القدس المحتلة/سما/

نقلت القناة 12 العبرية عن مسؤول إسرائيلي قوله، ان حكومة الاحتلال ستتعامل مع قضية الاسرى الذين سقطوا في قبضة المقاومة الفلسطينية بعد انتهاء الحرب.



وكان الناطق باسم كتائب القسام “أبو عبيدة” قال مساء الاثنين ان الكتائب لن تتفاوض حول الاسرى، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي.



وأكدت مصادر فلسطينية في قطاع غزة وجود اتصالات حول ملف الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، لكنها لم تصل إلى مرحلة الحديث عن مفاوضات.



وحسب المصادر، إن الجانبين، «حماس» وإسرائيل، لم يبديا استعداداً للدخول في مفاوضات، مضيفة: «إسرائيل مصممة على دخول حرب واسعة، وحماس غير مستعدة للتفاوض حول الأسرى في ظل استمرار الهجوم الإسرائيلي.



ووفق المصادر، فقد أبلغت حماس الوسطاء، وتحديداً الوسيطين المصري والقَطري اللذين تواصلا مع قيادة الحركة بخصوص الأسرى، والحفاظ عليهم وإمكانية إطلاق سراح نساء وكبار سن، بأنها تحافظ عليهم جميعاً، لكنهم عرضة للقتل، وأن القصف الإسرائيلي على غزة هو الذي سيقتلهم، أي أن حياتهم مرهونة بالقصف بيد إسرائيل.