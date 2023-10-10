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بوتين يعزو تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى "فشل أمريكا"

الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوتين يعزو تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى "فشل أمريكا"



موسكو/سما/

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن تفاقم الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، هو نتيجة فشل السياسة الأمريكية وتجاهل قرارات مجلس الأمن الدولي.


وأضاف بوتين خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، في مقر الرئاسة الروسية "الكرملين": "للأسف، نشهد تدهورا حادا في الوضع في الشرق الأوسط، وأعتقد أن الكثيرين سيتفقون معي على أن هذا مثال واضح على فشل سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، التي حاولت احتكار التسوية".


وأضاف الرئيس بوتين: "واشنطن روجت لأفكارها الخاصة حول كيفية المضي قدما في التسوية والضغط على الجانبين ولكن للأسف لم تكن مهتمة بإيجاد حلول وسط مقبولة للجانبين".

وأردف بوتين، قائلا: "ومن خلال ممارسة هذا الضغط، تجاهلت الولايات المتحدة في كل مرة المصالح الأساسية للشعب الفلسطيني، والحاجة إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة".

#بوتين

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