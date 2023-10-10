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الجيش الأردني ينفي استخدام قواعده العسكرية من قبل الجيش الأمريكي لنقل إمدادات لإسرائيل

الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الأردني ينفي استخدام قواعده العسكرية من قبل الجيش الأمريكي لنقل إمدادات لإسرائيل



عمان/سما/

نفى مصدر عسكري في القوات المسلحة الأردنية، مزاعم "كاذبة" يتم تداولها حول استخدام القواعد العسكرية الأردنية من قبل الجيش الأمريكي لنقل إمدادات إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد المصدر لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، الثلاثاء، أن ما تم تداوله حول انطلاق طائرة عسكرية أمريكية من قاعدة عسكرية أردنية ادعاء كاذب لا أساس له من الصحة.

وأوضح أن الطائرة المشار إليها في مزاعم كاذبة روجت مساء الأحد، عبرت الأجواء الأردنية بعد منحها تصريح عبور وفق الإجراءات القانونية التي تحكم حركة الطيران الدولية، وتأكيد طلب العبور أنها تحمل ركاباً ولا تحمل أي معدات.

وحذّر المصدر من أن هذه المزاعم تأتي في إطار حملات التشويه ضد مواقف الأردن الثابتة وجهوده المتواصلة لخدمة القضية الفلسطينية، وتضحيات القوات المسلحة لنصرة الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني.

وأكد المصدر ضرورة أخذ الأخبار من مصادرها الموثوقة والحذر من حملات التشويه المشبوهة التي تستهدف الأردن ومواقفه

#الاردن

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