كتائب القسام تقصف مطار بن غوريون و تل أبيب..

غزة/سما/

أعلنت كتائب القسام، اليوم الثلاثاء، قصف مطار "بن غوريون" وتل أبيب المحتلة ردا على استهداف المدنيين

وقالت الكتائب في بلاغ غسكري:" كتائب القسام تقصف مطار "بن غوريون" وتل أبيب بالصواريخ رداً على استهداف المدنيين"،

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بسماع دوي انفجارات شديدة في منطقة ريشون لتسيون حولون وتل أبيب.

وأشارت إلى سقوط صواريخ في ريشون ليتسيون ونس تسيونيت وجفعات شمؤيل، فيما ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن دفعة الصواريخ على تل أبيب قبل قليل هي الأعنف منذ قصفها أول مرة قبل سنوات.

وفي السياق، اعلنت سرايا القدس تصف كفار عزة وموقع فجة العسكري برشقة صاروخية، كم قصفت موقع ناحل عوز بقذائف الهاون من العيار الثقيل

واستهدفت كوسوفيم ومجمع المبيت والاتصالات بعشرات قذائف الهاون، حيث سمع صراخ الجنود، وقصفت سديروت برشقة صاروخية



كما استهدفت تجمع للآليات وموقع الاتصالات وتجمع للجنود داخل موقع كيسوفيم العسكري بعدد من قذائف الهاون،

وأكد مجاهدوها وجود إصابات مباشرة في المكان.