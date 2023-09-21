حماس تدعو لإعلان الجمعة القادم يوم للنفير

غزة/ سما /

دعت حركة حماس، الثلاثاء، لإعلان يوم الجمعة القادم "جمعة طوفان الأقصى" يومًا للنفير العام في العالم العربي والإسلامي وأحرار العالم، للتضامن مع الشعب الفلسطيني ومقاومته، ويوماً لحشد التأييد والدعم والمشاركة،ويوماً لفضح جرائم الاحتلال وعزله وإحباط كل مخططاته العدوانية.

كما دعت حماس في بيان لها، الشباب الثائر في الضفة الغربية والقدس، للخروج في حشود هادرة ومهاجمة قوات الاحتلال والمستوطنين والاشتباك معهم في كل مكان، تأكيدًا على وحدة المصير والمسار.



ووجهت دعوة لأهالي الداخل المحتل، للنفير والاحتشاد في الأقصى ومنع المستوطنين من اقتحامه.



ودعت الجماهير العربية والإسلامية، وفلسطينيي الشتات، إلى الزحف نحو حدود فلسطين في حشود ضخمة للإعلان فيها التضامن مع فلسطين والقدس والأقصى، داعيةً أحرار العالم للنفير والتضامن.