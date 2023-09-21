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جيش الاحتلال الإسرائيلي لسكان غزة: من يستطيع فليهرب إلى مصر

الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 09:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال الإسرائيلي لسكان غزة: من يستطيع فليهرب إلى مصر



القدس المحتلة / سما /


نقل موقع "واينت" العبري اليوم الثلاثاء، عن جيش الاحتلال الإسرائيلي دعوته لسكان غزة إلى "الهرب إلى مصر".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان: "يعرض الجيش الإسرائيلي على السكان الفلسطينيين في قطاع غزة الفارين من الغارات الجوية للجيش، الهروب إلى مصر".

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لوسائل الإعلام الأجنبية، الكولونيل ريتشارد هيشت، "أنا على علم بأن معبر رفح بين غزة ومصر لا يزال مفتوحا."

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أعلن اليوم الثلاثاء، أنه تمت بشكل كامل على السياج الحدودي في قطاع غزة.

وقال المتحدث "تعمل قوات الجيش على سد الثغرات الموجودة في السياج. ويقدر الجيش أن هناك المزيد من المسلحين المختبئين".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنها هاجم خلال هذه الليلة أكثر من 200 هدف في خان يونس وحي الرمال في قطاع غزة.

كما زعم الجيش انه هاجم البنية التحتية لحركة الجهاد الإسلامي، ومخزن أسلحة لحماس، والبنية التحتية لحماس .

يأتي ذلك، بينما سمح الجيش الإسرائيلي بنشر أسماء 38 جنديا جديدا قتلوا خلال الاشتباكات مع المقاتلين الفلسطينيين ما يرفع العدد إلى 122.

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