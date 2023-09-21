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"فعلا إنها شبيهة جدا".. نجل ترامب يلاحظ تفاصيل غريبة في فيديو لفلسطينيين

الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 08:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"فعلا إنها شبيهة جدا".. نجل ترامب يلاحظ تفاصيل غريبة في فيديو لفلسطينيين



القدس المحتلة / سما /

لفت دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي السابق، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي X، الانتباه إلى أن الفلسطينيين كانوا يحملون بنادق هجومية أمريكية من طراز M4.

بهذا الشكل علق نجل الرئيس السابق، على شريط فيديو بثته قناة "سكاي نيوز" وظهر فيه فلسطينيون مبتهجون يحتفلون ببدء هجوم حماس ويحملون أسلحة آلية ويطلقون النار في الهواء.

وقال ترامب جونيور: "إنها تبدو شبيهة ببنادق M4 الأمريكية أكثر من بنادق كلاشينكوف AK-47 التي اعتدنا رؤيتها في الشرق الأوسط".

وتساءل أيضا عما إذا كانت هذه البنادق الهجومية من بين 70 ألف بندقية "تركتها الولايات المتحدة لحركة طالبان" في أفغانستان.

قبل ذلك، أفادت قنوات أوكرانية على تيلغرام، بأن الولايات المتحدة أرسلت كذلك بنادق M4A1 الآلية، إلى القوات الأوكرانية.

السبت الماضي، أطلقت حماس عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية.

من جانبه، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"  ردا على الهجوم وشن غارات على قطاع غزة، فيما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

"روسيا اليوم

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