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سوناك: نرفض المساواة بين الفلسطينيين والإسرائيليين عند تقييم تصرفاتهما

الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 08:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سوناك: نرفض المساواة بين الفلسطينيين والإسرائيليين عند تقييم تصرفاتهما



القدس المحتلة / سما /

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك أن التطورات الأخيرة في إسرائيل لها بعد واحد فقط، مؤكدا أن الحديث لا يدور عن المساوة بين الطرفين عند تقييم تصرفات الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال سوناك في خطاب ألقاه في مراسم تأبين في أحد المعابد اليهودية في لندن: "لا يوجد هناك بعدان في هذه الأحداث، ولا يدور الحديث عن توازن ومساواة ما. وأنا إلى جانب إسرائيل"، مشيرا إلى أن أعضاء حركة "حماس" هم "الإرهابيون وليسوا مقاتلين من أجل الاستقلال".

وأضاف أن حركة حماس وأنصارها يتحملون "المسؤولية الكاملة" عن الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر الجاري، متابعا أن لندن تتعاون مع السلطات الإسرائيلية لتقديم كل المساعدات الضرورية وتعمل ما بوسعها لضمان أمن اليهود المقيمين في أراضي المملكة المتحدة.

وأطلقت حركة حماس، في 7 أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية". وتشن طائراته الحربية، واحدة من أكبر وأوسع الحملات في القطاع، حيث قصفت بشكل مركز مربعات داخل أحياء سكنية، ودمرت عشرات الأبراج والمباني في مختلف مناطق القطاع.

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