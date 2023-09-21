جيش الاحتلال يعلن سيطرته بشكل كامل على السياج الحدودي في قطاع غزة

القدس المحتلة / سما /

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال اليوم الثلاثاء، إنهم سيطروا على السياج الحدودي سيطرة كاملة.

وأشار الجيش الى أنه لا يزال هناك مقاومون في المنطقة، مشيرا الى أنه لم يكن هناك أي تسلل جديد.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: لم يكن هناك أي عمليات تسلل جديدة خلال الليل وما جرى في كفار سعد كان اشتباكات مع مسلحين اختبئوا داخله وتم تصفيتهم، وجرت اشتباكات أيضا مع مجموعة مسلحة في كيسوفيم ولا زالت عمليات "تطهير" غلاف غزة مستمرة.

واعلن جيش الاحتلال ان الطائرات الإسرائيلية هاجمت أكثر من 200 هدف في غزة خلال الليل.