تحذيرات فلسطينية من اغتيال خطيب المسجد الأقصى

القدس المحتلة/سما/

حذرت الهيئة الإسلامية العليا بالقدس، من خطر حقيقي على خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري بعد تهديد مستوطنين إسرائيليين باغتياله.

وقالت الهيئة التي يرأسها صبري في بيان: "نحذر بشدة من خطر حقيقي يحوم حول الشيخ عكرمة صبري 85 عاما".

وأشارت إلى أن معلومات وصلتها "عن تهديد وتحريض من قبل المستوطنين لاغتياله".



وأكدت أن "نشطاء يهود نشروا عبر مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تقول: القضاء على عكرمة صبري الآن".

وحملت الهيئة الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة عن أي مكروه يمس سماحة الشيخ عكرمة والذي يمثل المرجعية الإسلامية في فلسطين"، مطالبة "الدول العربية والإسلامية بالتدخل الفوري والعاجل".

وقال طاقم الدفاع عن الشيخ عكرمة صبري، في بيان وصل الأناضول، إن "هناك دعوات متصاعدة تحرض على تصفيته من شخصيات يهودية معروفة ومؤثرة لديها جمهور واسع. ونرى أن الخطر على حياة الشيخ عكرمة أصبح حقيقيا وخاصة في ظل الأجواء الفاشية التي تسود في المجتمع الإسرائيلي".

وطالب فريق الدفاع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية "بفتح تحقيق فوري وجاد ضد المحرضين على القتل والإرهاب واعتقال المجرمين فوراً ومحاسبتهم ومعاقبتهم قبل تنفيذ جريمتهم"، بينما لم يصدر تعليق رسمي من السلطات الإسرائيلية.