بيان أمريكي - أوروبي مشترك لدعم "إسرائيل" في جهودها للدفاع عن نفسها

واشنطن/سما/

أصدرت إيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة بيانا مشتركا، الاثنين، لتأكيد دعمها جهود إسرائيل للدفاع عن نفسها بعد هجوم حماس، في وقت أكدت فيه على الاعتراف بـ "طموحات الشعب الفلسطيني المشروعة".

ودعا الرئيسان الأميركي، جو بايدن، والفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني، أولاف شولتس، ورئيسا الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، والإيطالية، جورجيا ميلوني، إيران إلى "عدم توسيع نطاق النزاع إلى أبعد من غزة" بعد هجمات حماس المباغتة على إسرائيل.

ونددت الدول في البيان "على نحو لا لبس فيه" بحماس و"أعمال الإرهاب" الشنيعة التي ارتكبتها.

وقال البيان المشترك: "نعترف بطموحات الشعب الفلسطيني المشروعة وندعم إجراءات متساوية لتحقيق العدالة والحرية للإسرائيليين والفلسطينيين على السواء".

وأضاف "سنظل متحدين في الأيام المقبلة وسنواصل التنسيق لضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها".

وقال القادة في البيان المشترك الذي نشره قصر الإليزيه "ندعو المجموعات المتطرفة الأخرى، وكل دولة قد تسعى للاستفادة من الوضع، خصوصا إيران، إلى عدم السعي لاستغلال هذا الوضع لغايات أخرى، وعدم توسيع نطاق النزاع إلى أبعد من غزة".

وفي السياق، رفضت حركة حماس بشدة البيان.

وقال عضو المكتب السياسي في حركة حماس عزت الرشق: "نرفض بشدة البيان الأمريكي البريطاني الفرنسي الألماني الإيطالي الذي يؤكد ازدواجية المعايير عند هذه الأطراف، وانحيازها الفاضح للاحتلال، ونعد موقفهم غطاءً وتشجيعا للاحتلال لمواصلة وتصعيد جرائمه ضد أبناء شعبنا العزل.