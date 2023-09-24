الرئيس عباس يجري اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي

رام الله/مسا/

أجرى الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الإثنين، اتصالا هاتفيا مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء للمملكة العربية السعودية، حيث وضع الرئيس سمو ولي العهد في صورة آخر التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقدم الرئيس عباس جزيل الشكر للسعودية ولخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد، مقدرا عاليا مواقف السعودية الثابتة والجهود التي تبذلها لدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

من جهته، أكد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن السعودية ستواصل وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، وأن السعودية تبذل جهودا كبيرة لعودة الهدوء والاستقرار.