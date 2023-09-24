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الأونروا : قطاع غزة قد يصبح على شفا كارثة إنسانية

الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 02:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا : قطاع غزة قد يصبح على شفا كارثة إنسانية



أعلنت مديرة مديرة الاتصالات في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، جولييت توما، إن قطاع غزة قد يصبح على شفا كارثة إنسانية على خلفية التصعيد المتزايد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.


 وقالت توما في تصريح لـ "سبوتنيك": "مع نزوح الناس من منازلهم وتزايد العنف، نخشى أن تتفاقم الأزمة كثيرا وأن نصبح على شفا كارثة إنسانية في غزة".



وأضافت: "يتواجد حاليا ما يقرب من 140 ألف شخص في مدارسنا. هذه مدارس تابعة للأونروا، وملاجئنا ممتلئة بنسبة 90 بالمئة".


وأضافت توما أن "أي تشديد للحصار سيجعل الوضع سيئا للغاية، بما في ذلك بالنسبة للمدنيين، وكثير منهم من النساء والأطفال".


 

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