"هيومن رايتس ووتش": تصريحات غالانت عن حرمان الفلسطينيين في غزة "مقززة"

وكالات/سما/

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية تصريحات وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت الذي أعلن حرمان الفلسطينيين في غزة من الغذاء والكهرباء، ووصفتها بالمقززة.

وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت حول فرض الحصار على غزة بـ"المقززة" وجريمة الحرب.

وكتب مدير شؤون إسرائيل وفلسطين في المنظمة عمر شاكر في منشور على منصة "X": "تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي غالانت مقززة وحرمان السكان في أراض محتلة من الغذاء والكهرباء يشكل عقابا جماعيا".

وأضاف أن هذه النوع من الإجراءات يشكل "جريمة حرب مثله مثل استخدام التجويع سلاحا، وعلى المحكمة الجنائية الدولية أخذ العلم بهذه الدعوة إلى ارتكاب جريمة حرب".

وقالت المنظمة إن هذا الأمر يعرض للخطر حياة 2.2 مليون فلسطيني يعيشون تحت الحصار الإسرائيلي الساحق وغير القانوني.