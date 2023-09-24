هل ترسل الولايات المتحدة جنودها "لدعم إسرائيل في حربها ضدّ غزة؟

واشنطن/سما/

أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي التابع للبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لا تخطط لإرسال قوات إلى إسرائيل للمشاركة في العمليات العسكرية الجارية هناك.



واشنطن - سبوتنيك. وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول إمكانية إرسال قوات أمريكية إلى إسرائيل: "لا نية لدينا لإرسال قواتنا".



وأضاف كيربي أن هناك المزيد من المساعدات العسكرية في طريقها إلى إسرائيل خلال الأيام المقبلة، موضحا أن واشنطن حريصة على إرسال هذه المساعدات في أسرع وقت ممكن.



وأشار كيربي إلى أن الولايات المتحدة تتوقع طلبات إضافية من المساعدات من جانب إسرائيل، مؤكدا أن واشنطن ستعمل على تلبية المطالب الإسرائيلية بأفضل طريقة ممكنة.



وأعلن البيت الأبيض، في وقت سابق أمس الاثنين، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وجّه بتقديم دعم إضافي إلى إسرائيل.



وجاء في البيان أن "الرئيس أمر بتقديم دعم إضافي إلى إسرائيل في مواجهة هذا الهجوم الإرهابي غير المسبوق الذي تشنه حماس"، مضيفا أنه سيتم إبلاغ بايدن بانتظام بالتطورات، وسيظل مسؤولو إدارته على اتصال وثيق مع الشركاء الإسرائيليين.