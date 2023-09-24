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الرئيس عباس يستعد لزيارة موسكو

الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 01:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يستعد لزيارة موسكو



رام الله/سما/

صرح السفير الفلسطيني لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل، اليوم الاثنين، أنه يجري التحضير لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى موسكو.

قال نوفل لوكالة "روسيا 24":  "إننا نحافظ على اتصالات يومية مع موسكو، والتحضيرات جارية الآن لزيارة الرئيس عباس إلى موسكو".

وردا على سؤال حول إمكانية إجراء مفاوضات بين قادة فلسطين وإسرائيل في موسكو، قال السفير: "هذا الاحتمال لم يعد واردا".

وأضاف نوفل: "في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية، لا يمكننا فعل هذا، نعتقد أنه يجب على المجتمع الدولي التدخل، ونعتقد أن ما حدث في غزة هو إشارة جدية للمجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

ووفقا له، من الضروري استئناف المفاوضات تحت رعاية اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط وبمشاركة الدول المعنية.

ودخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الثالث، وسط استمرار الاشتباكات في عدد من محاور غلاف غزة وإطلاق الصواريخ.

من جانبه، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ردا على الهجوم وشن غارات على قطاع غزة، وقد أعلنت إسرائيل الحرب رسميا، فيما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

#الرئيس عباس

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