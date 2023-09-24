نتنياهو لبايدن: لا مفر من دخول بري إلى غزة.. "القسام" : أمر مثير للسخرية

غزة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إسرائيل ليس لديها خيار سوى شن عملية برية ضد حركة حماس في قطاع غزة.

ونقل موقع “أكسيوس” الإخباري الأمريكي عن نتنياهو قوله “يجب أن ندخل. لا يمكن أن نتفاوض الآن. نحتاج إلى استعادة الردع”.

وقد تعهد نتنياهو وآخرون بتوجيه ضربات قوية لحماس في غزة إلا أنهم لم يتحدث أحد من قبل عن التخطيط لتوغل بري في القطاع.

ووفقا للتقرير، نقلا عن ثلاثة مصادر أمريكية وإسرائيلية، لم يحاول بايدن تغيير رأي نتنياهو. وتردد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قال إن إسرائيل قلقة أيضا بشأن فتح جبهة ثانية مع حزب الله.

وفي السياق، قال الناطق باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة أن إعلان الحرب على غزة والتلويح بالدخول البري هو أمر مثير للسخرية. وأشار إلى أن كتائب القسام لا تزال تتحكم في مسار المعركة.

وقال أبو عبيدة: "رغم إنفاق العدو على جنوده المليارات ورغم ما دفعه لما يسميه نخبة النخبة في جيشه، لكن كل هذا لم يفلح أمام لحظة الحقيقة والمواجهة مع نخبة القسام".



وأضاف: "لا زالت معاركنا مستمرة في مواقع عديدة على الأرض، ولا زلنا نستبدل قوات في مواقع القتال ونرسل التعزيزات بالأسلحة والمعدات والأفراد ونأخذ الأسرى، ويخوض مجاهدونا اشتباكات متواصلة بعد أن أسقطوا فرقة غزة في جيش الاحتلال بالكامل في اليوم الأول، وأخرجوا عن الخدمة الميركافا والدبابات العسكرية".

وأشار إلى أن "العدو يصب جام غضبه على أهلنا وشعبنا في غزة، وانتقم لفشله التاريخي الذريع وكرامته المهدورة، قصفا بالطائرات من الجو للأحياء والمنازل الآمنة والأسواق والشوارع".

وتابع: "إعلان الحرب على غزة والتلويح بالدخول البري هو أمر مثير للسخرية، فكيف لهذا الجيش المهشم الذي أخرجنا فرقة منه عن الخدمة أن يجرؤ على مواجهة يتمناها تسعة أعشار جيش القسام والذين لا يزالون في جهوزية تامة وينتظرون للدخول في المعركة".

وشدد على أن "كتائب القسام لا تزال تتحكم في مسار المعركة بمنظومة قيادة وسيطرة عالية الكفاءة ونحن جاهزون للاستمرار لفترة طويلة جدا".

وأردف: "نقول للاحتلال، إن عهد انتصاراتك في غفلة من الأمة، قد ولى إلى الأبد، وآن أوان عهد انكسارك وهزائمك".