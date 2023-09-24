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حماس تعلق على تصريحات غالانت "بمنع الغذاء والماء عن غزة ووصفه أبناء شعبنا "حيوانات بشرية"

الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 01:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعلق على تصريحات غالانت "بمنع الغذاء والماء عن غزة ووصفه أبناء شعبنا "حيوانات بشرية"



غزة/سمام

علقت حركة حماس، مساء اليوم، على تصريحات وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي يؤاف غالانت، حول منع الغذاء والماء وقطع الكهرباء عن أهالي قطاع غزة ووصفه أبناء شعبنا "حيوانات بشرية" ،

وأكد حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس أن تصريحات وزير الحرب الصهيوني:" تفوق السلوك النازي، وعنصرية وقحة ، وينتمي لمنطق العصابات .

وشدد الناطق باسم حماس على أن تصريحات غالانت تستدعي موقفاً واضحاً من المجتمع الدولي والجهات الحقوقية الدولية.

وفي وقت سابق أعلن وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت أنه أمر بفرض حصار كامل على قطاع غزة، قائلا: "نحن نحارب حيوانات بشرية".

وفي تصريح خلال اجتماع في القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، قال غالانت: "لقد أمرت بفرض حصار كامل على غزة. لن يكون هناك كهرباء ولا طعام. نحن نقاتل الحيوانات البشرية ونتصرف وفقا لذلك".


وفي وقت سابق من اليوم، علق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد دانيال هغاري، على الوضع في قطاع غزة قائلا: "المعابر مغلقة في القطاع، لا يوجد كهرباء، لا أحد يدخل أو يخرج.. غزة تحت الحصار"، معلنا أن "هناك المئات مدفونين تحت المباني في هجماتنا".

وادعى بأن الجيش الإسرائيلي "لا يهاجم مناطق لا يوجد فيها إرهابيون"، مشددا على أنه "سيتم مهاجمة كل موقع استخباراتي، وكل مقر رئيسي.. الجيش الإسرائيلي في حالة هجوم".

وذكر موقع ynet أن" طائرات تابعة للجيش الإسرائيلي أغارت على مستودع ذخيرة ومدخل إلى نفق تحت الأرض في قطاع غزة يستخدمه كبار مسؤولي حماس. كما تم استهداف مقر عمليات لحركة الجهاد الإسلامي في مسجد بحي الزيتون في القطاع، ومقر آخر تستخدمه حماس في خان يونس".

ودخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الثالث، وسط استمرار الاشتباكات في عدد من محاور غلاف غزة وإطلاق الصواريخ.

من جانبه، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ردا على الهجوم وشن غارات على قطاع غزة، وقد أعلنت إسرائيل الحرب رسميا.

#غزة

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