استشهاد 4 عناصر من حزب الله جراء عدوان إسرائيلي على لبنان

بيروت/سما/

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان مساء الاثنين، أنها قصفت مركزين قياديين للقوات الإسرائيلية.

وقال حزب الله في بيان: "بعد استشهاد 4 من الأخوة المجاهدين عصر اليوم نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية على البلدات والقرى اللبنانية، قامت مجموعات من المقاومة الإسلامية في رد أولي بمهاجمة ثكنة برانيت وهي مركز قيادة فرقة الجليل، وثكنة أفيفيم وهي مركز قيادة كتبية تابعة للواء الغربي".

وأضاف أن ذلك تم بواسطة الصواريخ الموجهة وقذائف الهاون وأصابتها إصابات مباشرة.

وأعلن "حزب الله" اللبناني مقتل 4 من عناصره في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان.

هذا، وتزامن إعلان حزب الله مع نشر وسائل إعلام عبرية أخبارا عن تسلسل من لبنان وصدور إنذارات في هذا الشأن.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم إطلاق 13 قذيفة هاون نحو ثكنة برانيت المحاذية لبلدة رميش بجنوب لبنان.

وردا على ذلك قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي قرى عيتا الشعب وعيترون جنوب لبنان بعدة قذائف.

وكانت مصادر محلية لبنانية قد أفادت بأن المنطقة الحدودية مع إسرائيل تعرضت لقصف من الطيران الحربي بأكثر من 4 غارات يوم الاثنين.

وأشارت وكالة الأنباء اللبنانية إلى أن رقعة القصف الإسرائيلي لجنوب البلاد توسعت، حيث استهدف الجيش بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل وسط تحليق مكثف للطيران الحربي على علو منخفض في سماء الجنوب.

جدير بالذكر أن حزب الله أعلن في بيان أنه استهدف 3 مواقع إسرائيلية وأصابها إصابة مباشرة، وردت المدفعة الإسرائيلية بالرد على الأماكن التي أطلقت منها القذائف.

فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، أن قواته قتلت عددا من المسلحين الذين اجتازوا الحدود من لبنان باتجاه إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، "استمرارا للتقارير الأولية، قوات تابعة لجيش الدفاع قتلت عددا من المسلحين الذين اجتازوا الحدود باتجاه الأراضي الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية".

وأضاف: "يواصل المقاتلون عمليات التمشيط في المنطقة. كما وتشن المروحيات حاليا الغارات في المنطقة".

ويأتي تأكيد الجيش الإسرائيلي بعد أن أشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلى أن مسلحين فجروا السياج الحدودي وتسللوا إلى داخل إسرائيل، وتجري اشتباكات مسلحة معهم في المكان.

وبحسب مراسل قناة 12 الإسرائيلية، قامت قوات الجيش بالقضاء على اثنين من الخلية التي تسللت عبر الحدود اللبنانية ويتبقى الآخرون، كما وقعت إصابات في صفوف قوات الجيش خلال الاشتباكات الدائرة شمال البلاد.

ويوم أمس الأحد، أعلن "حزب الله"، أنه استهدف 3 مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات "اليونيفيل" أندريا تيننتي​ أن جنود حفظ السلام على الحدود بين لبنان وإسرائيل على استعداد للانتشار لتخفيف التوتر.