تبون يهاتف عباس..

الجزائر/سما

أفادت الرئاسة الجزائرية بتلقي الرئيس عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من نظيره الفلسطيني محمود عباس أطلعه فيها على التجاوزات الخطيرة للقوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.



وجاء في بيان صدر عن الرئاسة الجزائرية، اليوم الاثنين، أن تبون جدد تضامن الجزائر الكامل حكومة وشعبا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، مشددا على أن هذه التطورات تذكر الجميع بأن السلام العادل والشامل كخيار استراتيجي لن يتأتى إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، عاصمتها القدس، وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

من جانبه وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالغ الشكر والتقدير للرئيس تبون على موقف الجزائر الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة.