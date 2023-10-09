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قناة مصرية تخلي مكتبها في غزة قبل تعرضه للقصف الإسرائيلي

الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 12:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة مصرية تخلي مكتبها في غزة قبل تعرضه للقصف الإسرائيلي



غزة/سما/

أخلت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية مكتبها في قطاع غزة وأفادت في خبر عاجل: "نحمل سلطة الاحتلال مسؤولية سلامة كافة أطقم القناة في قطاع غزة".

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وأضافت القناة: "صفارات إنذار تدوي في محيط مكتب القاهرة الإخبارية في قطاع غزة".

وكانت منى عوكل، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في قطاع غزة، قطعت مداخلتها على الهواء لإخلاء المبنى خوفا من تعرضه للقصف. وقالت: "المشهد أكثر سوداوية وخطر، مما يبدو عليه، وتم توجيه تعليمات لمساحات سكنية واسعة من قطاع غزة بإخلاء المنازل، من ضمن هذه المناطق المنطقة التي تحد منطقة سكنية كاملة في وسط غزة، وهو الأمر الذي لا يقتصر على الحدود الشمالية والشرقية". 

وأضافت: "السكان لا يعرفون إلى أين يجب أن يذهبوا أو يتجهوا، وهو أمر يحدث حالة كبيرة من الإرباك، وعمليا الآلاف من الأسر تخلي مساكنها في مربعات سكنية كاملة، وكل دقيقة يكون هناك تعليمات جديدة والخطر يزداد".

وتابعت: "المكان الذي نتواجد به من ضمن المناطق التي هناك تعليمات أنها ستكون تحت دائرة القصف، وهناك احتمال كبير أن يخلى البرج في أي لحظة، وعلى ما يبدو أن إسرائيل تدق الناقوس الأخير وتهيئ أهالي قطاع غزة إلى مجازر واسعة". ثم أنهت المراسلة المداخلة سريعا بعد أن طلب منها مغادرة المبنى.

المصدر: اليوم السابع

#غزة

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