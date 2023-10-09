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"القسام" تكشف صورة أحد الجنود الإسرائيليين القتلى جراء القصف الإسرائيلي

الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 12:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"القسام" تكشف صورة أحد الجنود الإسرائيليين القتلى جراء القصف الإسرائيلي



غزة/سما/

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري المسلح لحركة "حماس"، صورة وبيانات أحد الجنود الأسرى لديها الذي لقي حتفه جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

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وفي وقت سابق اليوم، أعلن الناطق باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة، أن القصف الإسرائيلي الذي استهدف قطاع غزة الليلة واليوم أدى إلى مقتل 4 من الأسرى الإسرائيليين رفقة آسريهم من مقاتلي القسام.

وتمكنت الفصائل الفلسطينية منذ يوم السبت 7 أكتوبر، من أسر ما يزيد عن 100 إسرائيلي وفقا لوسائل إعلام عبرية، بعد اقتحامها المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

وفجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

#كتائب القسام

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