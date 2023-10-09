نتنياهو: ردنا على حماس سيغير شكل الشرق الأوسط

القدس المحتلة/سما/

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن رد تل أبيب على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" من قطاع غزة يوم السبت، "سيغير شكل الشرق الأوسط".

نتنياهو: ردنا على حماس سيغير شكل الشرق الأوسطبصورة.. الجيش الإسرائيلي ينفي مقتل قائد فرقة غزة

وخلال لقائه قادة القيادة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، أكد نتنياهو أن "إسرائيل في حالة حرب".

وتوجه إلى القادة قلائلا: "قيادتكم قوية جدا في هذه الأيام الصعبة، وسوف يستغرق الأمر وقتا، وهناك حاجة إلى موقف قوي في الأيام الصعبة القادمة. الدولة ستسلم كل حجر لمساعدتكم جميعا، أطلب منكم الثبات لأننا سنغير الشرق الأوسط".