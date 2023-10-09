  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو: ردنا على حماس سيغير شكل الشرق الأوسط

الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 12:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: ردنا على حماس سيغير شكل الشرق الأوسط



القدس المحتلة/سما/

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن رد تل أبيب على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" من قطاع غزة يوم السبت، "سيغير شكل الشرق الأوسط".

نتنياهو: ردنا على حماس سيغير شكل الشرق الأوسطبصورة.. الجيش الإسرائيلي ينفي مقتل قائد فرقة غزة
وخلال لقائه قادة القيادة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، أكد نتنياهو أن "إسرائيل في حالة حرب".

وتوجه إلى القادة قلائلا: "قيادتكم قوية جدا في هذه الأيام الصعبة، وسوف يستغرق الأمر وقتا، وهناك حاجة إلى موقف قوي في الأيام الصعبة القادمة. الدولة ستسلم كل حجر لمساعدتكم جميعا، أطلب منكم الثبات لأننا سنغير الشرق الأوسط".

#نتنياهو

الأكثر قراءة اليوم

كيف سترد "إسرائيل" على "طوفان الأقصى"؟ إليك السيناريوهات المرجحة

محلل أمريكي يحدد سببا غير متوقع لفشل المخابرات الإسرائيلية في "طوفان الأقصى"

الشيكل يهوي والدولار يقفز إلى أعلى مستوى له منذ 8 سنوات

شرطة الاحتلال تطرد عمال غزة إلى الضفة الغربية

شهداء وإصابات في قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل في قطاع غزة

قناة عبرية: العثور على 260 جثة في موقع إقامة مهرجان موسيقي بجنوب" إسرائيل"

صحيفة امريكية: إيران ساعدت في التخطيط لهجوم على إسرائيل على مدى أسابيع

الأخبار الرئيسية

6523caa94236043e073f764c

إعلام إسرائيلي: عدد ضحايا "طوفان الأقصى" لا يمكن استيعابه

غزة : دمار هائل وأعداد الشهداء ترتفع إلى 687..

652438cc4c59b74144585df7

أبو عبيدة: سنخاطب "إسرائيل" باللغة التي تعرفها (فيديو)

"طوفان الأقصى": الاحتلال يقطع الغذاء والماء والكهرباء عن قطاع غزة

image_processing20231009-510415-66xzg6

تفاصيل تكشف لاول مرة .. هكذا خدعت حماس "إسرائيل"؟!

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية