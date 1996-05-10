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مصر تسقط الجنسية عن 2 من مواليد"إسرائيل"

الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 12:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القاهرة/سما/

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار رئيس الوزراء بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن 6 أشخاص وذلك لتجنسهم بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق، من بينهم 2 من مواليد إسرائيل.


قرار رئيس الوزراء بشأن إسقاط الجنسية عن 6 أشخاص تضمن الآتي: إسقاط الجنسية المصرية عن السادة الآتية أسماؤهم، وذلك لتجنسهم بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق، وهم:-

1- أحمد عباس سليم محمد العوضي - من مواليد البحيرة بتاريخ 25-6-1998 
2- مرام عباس سليم محمد العوضي - من مواليد البحيرة بتاريخ 25-6-2000 
3- إيهاب هشام أحمد حسين حسين - من مواليد القاهرة بتاريخ 10-5-1996 
4 - نادر هشام أحمد حسين - من مواليد القاهرة بتاريخ 28-9-1997 
5- وئام هشام أحمد حسين حسين - من مواليد إسرائيل بتاريخ 21-2-2001 
6- عبير حامد السيد محمد حسنين – من مواليد إسرائيل بتاريخ 17-1-1999

ولدى مصر قانون صارم فيما يتعلق بالجنسية، بعد تعديل بعض أحكام قانون الجنسية عام 2017، وإضافة حالتين جديدتين لإجراءات سحبها وإسقاطها.

وجاء هذا القرار تنفيذا للقانون المصري رقم 26 لسنة 1975، الذي ينص على بعض الحالات التي يجوز فيها إسقاط وسحب الجنسية المصرية عن كل من يحملها.

وتنص المادة 10 من هذا القانون على أنه لا يجوز للمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية، إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر من وزير الداخلية.

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