إعلام إسرائيلي: عدد ضحايا "طوفان الأقصى" لا يمكن استيعابه

القدس المحتلة/سما/

نقلت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، عن مصدر رسمي، قوله إن عدد الضحايا الإسرائيليين "لا يمكن استيعابه وأكبر مما تم إعلانه"، فيما كانت آخر حصيلة رسمية معلنة أكثر من 900 قتيل.

بدورها، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن التقديرات تشير إلى أن عدد القتلى الإسرائيليين جراء العملية التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية سيصل إلى 1000، وعدد الأسرى إلى أكثر من 150.

في حين ذكرت وسائل إعلام عبرية أن عدد القتلى الإسرلائيليين ارتفع إلى 1100 قتيل و 2741 جريح بنيران حماس منذ بدء الحرب

وكانت هيئة البث الإسرائيلي، قد قالت، أمس الأحد، إن "عدد القتلى ارتفع إلى ما لا يقل عن 700"، وذلك في وقت تشير تقديرات إسرائيلية إلى فقدان مئات آخرين بعد تنفيذ عملية "طوفان الأقصى" داخل مستوطنات في غلاف غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن 2382 شخصا أصيبوا في عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم السبت الماضي، وأن 22 منهم في حالة حرجة و345 في حالة خطيرة.

هذا ولم تذكر الوزارة في بيانها أي معلومات عن حصيلة القتلى.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، بأنه لا تزال هناك ستة مواقع للقتال النشط في جنوب إسرائيل بالقرب من الحدود مع قطاع غزة.

ودخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الثالث، وسط استمرار الاشتباكات في عدد من محاور غلاف غزة وإطلاق الصواريخ.

من جانبه، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ردا على الهجوم وشن غارات على قطاع غزة، وقد أعلنت إسرائيل الحرب رسميا، فيما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.