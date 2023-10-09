القسام وسرايا القدس تقصفان القدس و"تل أبيب" ردًا على قصف البيوت المدنية

غزة / سما/

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ظهر اليوم الإثنين9/10/2023م، توجيه ضربة صاروخية كبيرة تجاه مدينة "تل أبيب" ضمن معركة "طوفان الأقصى".

وقالت السرايا في بلاغ عسكري :" ضمن معركة «طوفان الأقصى».. سـ 1:50م: سرايا القدس توجّه ضربة صاروخية كبيرة لتل أبيب ومدن المركز رداً على المجازر بحق المدنيين وقصف البيوت المدنية".

من جهتها أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، يوم الاثنين، عن قصف مدينتي القدس و"تل أبيب" برشقات صاروخية، ردًا على قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي البيوت المدنية في قطاع غزة.

وقالت الكتائب إن القصف الصاروخي جاء ردًا على قصف جيش الاحتلال للبيوت المدنية في قطاع غزة.

وأشارت إلى أنها وجهت أيضًا، ضربة صاروخية كبيرة لأسدود وعسقلان بـ120 صاروخًا.